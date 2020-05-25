Душанбе, , 17:16 — REGNUM За январь-апрель 2020 года государственный бюджет Таджикистана пополнился на 6 млрд 823 млн сомони или 664,6 млн долл., что составляет лишь 91,9% от запланированных на этот период времени доходов, сообщает «Азия-Плюс».

Таким образом, госбюджет страны недополучил свыше 600 млн сомони или более 58 млн долл.

В министерстве финансов связывают недобор бюджета с тем, что объёмы поступления основных налоговых сборов — налога на добавленную стоимость (НДС), подоходного налога, налога на прибыль и акцизы — в последнее время значительно снизились, поскольку госбюджет страны на 75% состоит из выплачиваемых населением налоговых взносов.

В ведомстве приняли решение о сокращении некоторых расходов, связанных с закупкой различной техники и оборудования, ГСМ, капитальным ремонтом. Также решено снизить текущие расходы и финансирование строительства не срочных объектов. За счёт этого правительству на начало мая 2020 года удалось сэкономить порядка 2,6 млрд сомони или 253,2 млн сомони.

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