Ашхабад, , 17:12 — REGNUM Президент Гурбангулы Бедымухамедов подписал постановление о создании резервного валютного фонда Туркмении, передают туркменские СМИ.

При этом глава государства отметил необходимость применения современных методов управления в сфере финансов и экономии бюджетных средств, поступивших от продажи за рубеж туркменской продукции.

Иностранную валюту, которую перечислят в новый фонд министерства, ведомства, а также государственные предприятия и компании с государственным участием, будут хранить в Центробанке Туркмении.

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