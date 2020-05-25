Москва, , 17:05 — REGNUM Россия гораздо сильнее пострадает от своих внутренних проблем, нежели от сокращения производства в Германии, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 25 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что за первые три месяца 2020 года ВВП Германии сократился на 2,2% по сравнению с IV кварталом 2019 года.

«Как скажется сокращение производства в Германии на нас? Я не думаю, что это окажет очень сильное влияние на нашу экономику. Гораздо сильнее мы пострадаем от своих внутренних проблем, — сказал Колганов. — А что касается влияния германской экономики, то, вероятно, будет некоторое сокращение спроса на нашу экспортную продукцию, которую мы поставляем в Германию, и для нас это будет чувствительно. Когда экономика идёт вниз, чувствительным становится каждый процент. Я не думаю, что это будет очень сильное сокращение, но для поставщиков, работающих на германский рынок, это будет очень чувствительно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Европейская комиссия может запустить санкционную процедуру против Германии.