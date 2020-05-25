Рига, , 17:00 — REGNUM Объём произведённой электроэнергии в Латвии упал в апреле на 44% по сравнению с мартом, а потребление в стране сократилось на 13%. Об этом пишет 25 мая портал Dienas Business.

По данным журналистов, третий месяц подряд в стране падает и цена мегаватт-часа электроэнергии (MWh). Так, в апреле цена составила исторически меньшее значение с момента открытия единого рынка Прибалтики и Скандинавии — 23,52 евро.

Отмечается, что рост производства электроэнергии (на 72%) был зафиксирован только на солнечных генераторах, но их удельный вес в общем объёме незначителен. Производство на ГЭС Латвии упало на 56% по сравнению с мартом, и на 28%, по отношению к апрелю 2019 г.

Импорт электроэнергии из России и Белоруссии (183 024 MWh) в Латвию упал на 24% по сравнению с мартом, и был в 2,2 раза меньше, чем в 2019 г.

В среднем цены на электроэнергию в станах Прибалтики, Финляндии и Швеции снизились на 4,6%.