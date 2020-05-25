Москва, , 17:00 — REGNUM Общий спад производства в Германии превысит 2,2%, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 25 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что за первые три месяца 2020 года ВВП Германии сократился на 2,2% по сравнению с IV кварталом 2019 года.

«Падение германской экономики хотя и заметное, но я бы не назвал его драматическим, — сказал Колганов. — Думаю, что апрельские показатели внесут свой дополнительный вклад в сокращение германского ВВП. А возможно, и майские отчасти тоже. Общий спад производства превысит эти 2,2%. Но если судить по показателям первого квартала, то экономика Германии отделалась сравнительно легко. Показатели других стран по сокращению производства в период карантинных мероприятий против коронавируса гораздо более грустные. В частности мелькали данные о том, что апрельское сокращение ВВП России составило 28%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее был сделан прогноз, согласно которому последствия пандемии коронавирусной инфекции для экономики Германии могут оказаться серьёзнее, чем от финансового кризиса 2008 года.