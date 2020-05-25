Киев, , 16:55 — REGNUM Финансовый результат больших и средних предприятий Украины до налогообложения за январь-март 2020 года составил 4,9 млрд грн убытка.

Соответствующие данные обнародовала 25 мая украинская государственная служба статистики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство информирует, что прибыль предприятий на Украине составила 199,9 млрд грн, что на 31,1% больше по сравнению с январем-мартом 2019 года. Вместе с тем, допущено убытков на сумму 204,8 млрд грн, что на 395,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным службы, доля убыточных предприятий на Украине за январь-март 2020 года составила 40,8% (для сравнения, за аналогичный период 2019 года всего 27,2%).

ИА REGNUM напоминает, что ранее Нацбанк Украины заявил, что наиболее серьезные проблемы экономику страны ждут во втором квартале нынешнего года.