Красногорск, , 16:55 — REGNUM В Московской области разрабатывают законопроект о проведении слушаний по проектам законов о бюджете региона и бюджете подмосковного фонда ОМС в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

На данный момент законодательством предусмотрена лишь очная форма таких слушаний. Теперь планируется рассмотреть законопроект, согласно которому в случае ограничений на проведение публичных мероприятий слушания будут проводить в дистанционной форме. Законопроект планируют вынести на рассмотрение на ближайшем заседании подмосковного парламента.