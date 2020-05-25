Пенза, , 16:31 — REGNUM По федеральному проекту «Жилье» в текущем году введут в эксплуатацию в Пензенской области более 1 млн кв. метров жилья, сообщает пресс-служба правительства субъекта федерации.

С января по апрель 2020 года на территории региона введено 232,7 тыс. кв. метров жилья, что на 20,7% больше аналогичного прошлогоднего периода. По темпам ввода жилья Пензенская область входит в пятерку лидеров в Приволжском федеральном округе.

В районах области запланировано строительство по федеральным и региональным программам. Так, в селе Кривошеевка Нижнеломовского района запланировано возвести 11 тыс. кв. метров жилья по программе Минстроя РФ. В селе Поселки Кузнецкого района реализуют пилотный проект комплексной индивидуальной жилой застройки.

Губернатор области Иван Белозерцев поручил руководителям муниципалитетов вести жилищное строительство не только в областном центре, но и в других городах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в 2020 году планируют увеличить объём ввода жилья на 5−10%, что позволит создать задел на 2021 год.

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