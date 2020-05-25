Рига, , 16:22 — REGNUM После выданных Минсообщения Латвии разрешений на полёты, количество резервированных билетов airBaltic, по сравнению с первой неделей мая, выросло на 500%, сообщает 25 мая портал nra.lv.

«Мы прогнозировали изменение ситуации, но даже теперь это лишь небольшая часть резерваций, которые пассажиры еженедельно совершали до кризиса», — сказал исполнительный директор airBaltic Мартиньш Гаус.

Тем не менее, после открытия регулярных рейсов из Риги во Франкфурт, Осло, Вильнюс, Таллин, Мюнхен, Хельсинки, Вену, Берлин и Дюссельдорф число резервирований достигло 13 000 в неделю. Всего за первую неделю полётов airBaltic перевезла 4315 пассажиров.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в Латвии введен режим Чрезвычайной Ситуации. 7 мая режим ЧС в Латвии продлён до 9 июня с некоторыми смягчениями. Эти меры негативно сказались на экономической ситуации в стране.

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