Москва,
25 мая 2020, 16:22 — REGNUM Многим предпринимателям сейчас важно получить психологическую поддержку, услышать, что они не одни, ведь в нынешней ситуации с эпидемией и ограничениями бизнесмены чувствуют себя обиженными, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 25 мая, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова, комментируя проведение флешмоба ко Дню предпринимателя.
Торгово-промышленная палата накануне Дня предпринимателя (26 мая) запустила в социальных сетях флэшмоб «МЫ ЗА БИЗНЕС». Бизнесмены, которые хотят поздравить коллег, могут записывать ролики и размещать их в социальных сетях. Помимо предпринимателей, к флэшмобу присоединились руководители торгово-промышленных палат, органов государственной власти, субъектов Федерации.
«Этот флешмоб должен быть жестом психологической поддержки. Многим предпринимателям сейчас важно услышать, что они не одни. Что пробиваться через нынешние проблемы мы будем все вместе.
Надо сказать, что многие бизнесмены в нынешней ситуации с эпидемией и ограничениями чувствуют себя обиженными. Государство выразило готовность помогать, к примеру чиновникам, некоторым другим категориям населения, а бизнесу сказало: а вы — сами, за свой счет.
Но разве предприниматели — это не граждане? Мы говорим о компаниях, созданных с нуля, выстроенных своим трудом и усилиями. Эти люди платили налоги, вели социальные и благотворительные программы, и их обижает, что к бизнесу в России относятся как к нелюбимому ребенку.
Поэтому именно сейчас важно почувствовать единение, важно почувствовать поддержку — чтобы не возобладало желание все бросить, чтобы хватило сил попробовать все восстановить и воссоздать«, — отметила Елена Дыбова.