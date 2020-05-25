Москва, , 16:22 — REGNUM Многим предпринимателям сейчас важно получить психологическую поддержку, услышать, что они не одни, ведь в нынешней ситуации с эпидемией и ограничениями бизнесмены чувствуют себя обиженными, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 25 мая, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова, комментируя проведение флешмоба ко Дню предпринимателя.

Торгово-промышленная палата накануне Дня предпринимателя (26 мая) запустила в социальных сетях флэшмоб «МЫ ЗА БИЗНЕС». Бизнесмены, которые хотят поздравить коллег, могут записывать ролики и размещать их в социальных сетях. Помимо предпринимателей, к флэшмобу присоединились руководители торгово-промышленных палат, органов государственной власти, субъектов Федерации.

« Этот флешмоб должен быть жестом психологической поддержки. Многим предпринимателям сейчас важно услышать, что они не одни. Что пробиваться через нынешние проблемы мы будем все вместе.

Надо сказать, что многие бизнесмены в нынешней ситуации с эпидемией и ограничениями чувствуют себя обиженными. Государство выразило готовность помогать, к примеру чиновникам, некоторым другим категориям населения, а бизнесу сказало: а вы — сами, за свой счет.

Но разве предприниматели — это не граждане? Мы говорим о компаниях, созданных с нуля, выстроенных своим трудом и усилиями. Эти люди платили налоги, вели социальные и благотворительные программы, и их обижает, что к бизнесу в России относятся как к нелюбимому ребенку.