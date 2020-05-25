Москва, , 16:21 — REGNUM В России введён временный запрет на импорт бензина, дизельного топлива, керосина и ряда других видов топлива до 1 октября 2020 года. Соответствующее постановление правительства обнародовано в понедельник, 25 мая.

Как следует из документа, данное решение принято «в целях обеспечения энергетической безопасности России и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива».

Согласно данным Росстата, потребительские цены на бензин не растут в России уже несколько недель подряд, а дизельное топливо дешевеет в среднем на одну копейку в неделю.

По состоянию на 18 мая средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 на россйиских АЗС составляла 42,38 рубля, марки АИ-95 — 45,83 рубля, марки АИ-98 — 52,07 рубля.

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