Тюмень, , 16:16 — REGNUM Ситуация с самоизоляцией в связи с пандемией коронавируса существенно ускорила развитие такого сервиса, как онлайн-ипотека и адаптацию к нему потенциальных заёмщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федеральной компании в сфере недвижимости и ипотеки «Этажи».

Как отмечают аналитики компании, эффект от запуска онлайн-ипотеки уже в первые дни превзошёл ожидания: количество поступивших заявок оказалось вдвое больше, чем при обычных консультациях по телефону.

«Ситуация такова, что в отличие от обращения в конкретный банк, сервис онлайн-ипотеки позволяет заполнить одну заявку и централизованно направить ее сразу в несколько банков, в том числе в те, которые предоставляют скидки, разница может составлять до 1,2 пункта от официальной ставки банка, а при среднем размере кредита 2,1 миллиона рублей и сроки кредитования 20 лет это позволяет экономить более 400 тысяч рублей», — пояснил глава компании Ильдар Хусаинов.

Эксперт отметил, что дистанционные сервисы на фоне режима самоизоляции очень активно стали использоваться в сфере недвижимости, особенно при покупке на рынке первичного жилья, где зачастую покупатель выбирает скорее проект, нежели конкретную квартиру, поэтому и доля тех, кто готов приобретать недвижимость без очного просмотра и участия, в этом сегменте значительно выше, чем на рынке вторичного жилья. Онлайн-ипотека это следующий этап внедрения дистанционных сервисов, когда человек не только может выбрать квартиру не выходя из дома, но и подобрать и оформить наиболее выгодный ипотечный кредит для ее покупки.

«Сейчас опыт работы с онлайн-сервисами в сфере недвижимости и ипотеки мы тиражируем на всю Россию, создавая единую площадку по подбору выгодных и доступных ипотечных кредитов под условия конкретного заёмщика. Финансовая услуга оформления ипотеки в горизонте 2−3 лет в любом случае перейдёт практически полностью в онлайн, как перешли в своё время платежи и банковские переводы», — считает Ильдар Хусаинов.

На его взгляд, будущее — за агрегаторами онлайн-ипотеки, поскольку ни один банк не сможет в ближайшей перспективе сформировать монополию на этом рынке.

«К тому же агрегатор онлайн-ипотеки позволяет учитывая индивидуальные особенности каждого заёмщика подобрать наиболее оптимальный для него вариант ипотечного кредита и свести к минимуму риск неодобрения», — отметил эксперт.