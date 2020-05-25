Тюмень, 25 мая 2020, 16:16 — REGNUM Ситуация с самоизоляцией в связи с пандемией коронавируса существенно ускорила развитие такого сервиса, как онлайн-ипотека и адаптацию к нему потенциальных заёмщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федеральной компании в сфере недвижимости и ипотеки «Этажи».
Как отмечают аналитики компании, эффект от запуска онлайн-ипотеки уже в первые дни превзошёл ожидания: количество поступивших заявок оказалось вдвое больше, чем при обычных консультациях по телефону.
Эксперт отметил, что дистанционные сервисы на фоне режима самоизоляции очень активно стали использоваться в сфере недвижимости, особенно при покупке на рынке первичного жилья, где зачастую покупатель выбирает скорее проект, нежели конкретную квартиру, поэтому и доля тех, кто готов приобретать недвижимость без очного просмотра и участия, в этом сегменте значительно выше, чем на рынке вторичного жилья. Онлайн-ипотека это следующий этап внедрения дистанционных сервисов, когда человек не только может выбрать квартиру не выходя из дома, но и подобрать и оформить наиболее выгодный ипотечный кредит для ее покупки.
На его взгляд, будущее — за агрегаторами онлайн-ипотеки, поскольку ни один банк не сможет в ближайшей перспективе сформировать монополию на этом рынке.