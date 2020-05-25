Париж, , 16:10 — REGNUM Продажи книг во Франции выросли на 233% после снятия карантина, сообщает Le Figaro.

Согласно исследованию института GfK для профессионального журнала Livres Hebdo, продажи книг выросли на 233% в течение недели после выхода жителей Франции из изоляции с 11 по 17 мая 2020 года.

Известно, что по сравнению с 2019 годом объём продаж книг вырос на 6,8%.

Ранее министр культуры Франции Франк Ристер объявил о совместной с министром экономики Бруно Ле Мером работе над планом поддержки книжной отрасли.

Напомним, закрытие книжных магазинов во Франции на два месяца привело к потере почти всего их оборота. Потери издательств составили более 80%.