Москва, , 16:04 — REGNUM Коронавирусная инфекция протекает бессимптомно у 43% заражённых людей. Об этом 25 мая заявил иммунолог, аллерголог Владимир Болибок на телеканале «Россия 24».

«Если этот врождённый иммунитет хороший, то во время инкубационного периода иммунная система уже успевает среагировать и выработать специфический иммунитет к этому вирусу. Поэтому заболевание может протекать, но оно может протекать абсолютно бессимптомно, и таких у нас 43%, как говорит наша статистика», — заявил Болибок.

«У остальных сколько-то процентов будет заболевание в лёгкой форме и лишь небольшая часть, не больше 20%, будет переносить заболевание в тяжёлой и средне-тяжёлой, крайне тяжёлой формах», — продолжил он.

Он отметил, что у всех людей существует так называемый врождённый иммунитет — он готов защитить человека от любого вируса, однако становится менее эффективным по мере увеличения дозы заражения.

«Если доза заражения небольшая, он справляется. Если доза заражения очень большая, то она пробивает врождённый иммунитет и начинает развиваться инфекция. Если взрослый или ребёнок находится непосредственно в тесном контакте (с источником инфекции), то она заразится, даже если у него будет высокий врождённый противовирусный иммунитет», — пояснил Болибок.