Москва, , 16:02 — REGNUM Объём производства в России в 2019 году составил 343,54 тонн, что на 9,26% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Министерство финансов РФ.

В 2018 году было произведено 314,42 тонн золота. Производство добычного золота за 2019 год увеличилось на 8,18% и составило 286,05 тонн. Попутное золото добыто в объёме 19 тонн (+23,1%).

Вторичное золото выпущено в объеме 38,49 тонн, это на 11,34% больше, чем годом ранее.

При этом производство серебра составило 996,17 тонн, что на 11,1% меньше по сравнению с предыдущим годом.