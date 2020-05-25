Москва, , 15:58 — REGNUM Нефть сегодня, 25 мая, продолжает дешеветь. Вялое топтание на месте с утра сменилось понижением, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Цена нефти марки Brent к 15:00 по мск незначительно прибавляет и уверенно преодолевает отметку $35 за баррель. Но еще несколько часов назад цена WTI дешевела на 0,3%, оставаясь чуть выше $33 за баррель.

Скорее всего, цены на нефть падают в ожидании ухудшения отношений между США и Китаем.

Американские конгрессмены грозят Китаю санкциями из-за имеющегося, по их мнению, нарушения прав человека в Гонконге. В МИДе Китая обещают принять ответные меры.

Цена Brent пока колеблется в коридоре $34−36,5 за баррель, дальнейшее направление движения будет зависеть от развития американо-китайского конфликта.

Сегодня ожидается цена на Brent $34−36 за баррель», — считает эксперт.

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