Стокгольм, , 15:55 — REGNUM Власти Швеции намерены выделить 380 млн крон (около 38 млн евро) на помощь бедным странам, которые более всего пострадали от пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении правительственной канцелярии.

Отмечается, что средства будут разделены между центральным фондом реагирования на чрезвычайные ситуации ООН, Всемирной продовольственной программой ООН и Всемирной организацией здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока, на реализацию глобального гуманитарного плана ООН по борьбе с распространением коронавируса в развивающихся странах, который был запущен в конце марта, потребуется около $7 млрд.

Читайте также: Мероприятия ООН по борьбе с коронавирусом обойдутся в $6,7 млрд