Подгорица, , 15:53 — REGNUM Министерство экономики Черногории объявило, что с полуночи 26 мая в стране будет произведена коррекция цен на топливо.

Впервые за несколько месяцев цены на бензин и дизель вырастут: дизель подорожает на 5 евроцентов за литр и будет стоить 94 евроцента, бензин подорожает на 6 евроцентов за литр.

Бензин марки Eurosuper-95 — будет стоить 1,05 евро, а Eurosuper-98 — 1,09 евро.

Напомним, что в Черногории на всех АЗС одинаковые цены на топливо. Коррекцию цен минэкономики страны проводит каждые две недели.