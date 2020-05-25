Москва, , 15:51 — REGNUM Общественный транспорт представляет наибольшую опасность с точки зрения эпидемиологических рисков. Об этом 1 мая заявил иммунолог, аллерголог Владимир Болибок на телеканале «Россия 24».

«С моей точки зрения, самую опасность представляет, прежде всего, общественный транспорт. Здесь нужно не бросать и не отменять масочный режим. Вход в метро, вход в троллейбус и автобус, где большое количество людей в замкнутом пространстве находится — это обязательно масочный режим», — заявил Болибок.

«И второе — это магазины и торговые точки, где люди собираются самые разные и попадают в замкнутое пространство, там тоже надо соблюдать масочный режим», — добавил он.