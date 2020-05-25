Москва, , 15:50 — REGNUM Днем 25 мая валютная секция в России проводит сессию ровно так же, как и остальные — в задумчивости и хандре, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Россиянин» слегка укрепляется в парах с иностранными валютами за счет стабильности нефти около $35, но, пожалуй, больше ничего особенно позитивного и нет.

Доллар США к середине торгов 25 мая стоит 71,39 руб. и может оставаться в пределах 71−74 руб. краткосрочно. Евро торгуется по 78,32 руб. и способен закрепиться в коридоре 77,85−80,00 руб.

Ослабление позиций евровалюты происходит на фоне снижения пары евро/доллар на мировом валютном рынке, уклониться от этого очень сложно.

Многое на этой неделе будет зависеть от отношения игроков к риску. История с геополитическим противостоянием США и Китая, которую пока мир видит только в теоретической плоскости, способна стать новым биржевым драйвером.

Это будет актуально, если там действительно осложнится картина. Если Гонконг начнет волноваться, то весь мир побежит от рисков, и рубль на месте тоже не останется», — полагает эксперт.

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