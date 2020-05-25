Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM К концу года загрузка отелей Москвы и Петербурга вряд ли преодолеет 40-процентный барьер. По данным аналитиков, на сегодня средняя загрузка отелей в этих городах составляет лишь 15% — против 80% на это же время в 2019 году.

Отель Four Seasons в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

К концу года средняя загрузка может достичь только 40%, прогнозирует руководитель Rusland SP Hospitality Людмила Фролова.

По ее словам, очевидно, что высокий сезон, во время которого отели накапливают капитал, уже потерян, а поток туристов не возобновится даже к концу года. Постепенное увеличение загрузки начнётся не раньше осени за счёт частичного возобновления бизнес-активности и делового-туризма. Соответственно, в сентябре-октябре можно ожидать увеличения средней загрузки до уровня 35%.

«Вероятнее всего, авиасообщение с другими странами к концу года возобновят далеко не в той мере, в которой оно работало до пандемии из-за риска второй волны заболеваемости. Поэтому на иностранный спрос гостиницы могут не рассчитывать», — считает Фролова.

В связи с ограничением зарубежного потока, переносом крупных деловых мероприятий на 2021 год и снижением деловой активности эксперт прогнозирует среднюю загрузку гостиниц к концу года на уровне 40−45%, что на 20% ниже прошлогодних результатов в Петербурге и на 35% ниже, чем по Москве.