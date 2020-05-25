Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM В Петербурге для помощи бизнесу и некоммерческому сектору в период пандемии расширили список потенциальных получателей имущественной поддержки от города в виде так называемых «арендных каникул». Об этом сообщили 25 мая в аппарате вице-губернатора Евгения Елина.

Речь идет о списке предпринимателей и организаций, которые могут претендовать на отсрочку по оплате аренды городских помещений и земельных участков и последующую двухлетнюю беспроцентную рассрочку на выплату отсроченных платежей.

«В перечень добавлены: производители изделий народных художественных промыслов, образовательные организации, библиотеки, архивы, а также музеи и прочие объекты культуры, предприниматели, осуществляющие деятельность по торговле через автоматы», — уточнили в Смольном.

Напомним, в рамках оказания мер поддержки бизнеса в Петербурге предусмотрены различные имущественные льготы, в том числе отсрочка по уплате платежей за использование городского имущества, двухлетняя беспроцентная рассрочка на выплату отсроченных платежей.

А также освобождение от внесения платы по договорам аренды земельных участков, договорам аренды объектов нежилого фонда, договорам на размещение нестационарных торговых объектов в сферах культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, авиа и автоперевозок, туризма и гостиничного бизнеса и других сферах предпринимательской деятельности, входящих в перечень пострадавших отраслей.

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