Сеул, , 15:44 — REGNUM Посол США в Южной Корее Гарри Харрис поздравил представителей Корейской торгово-промышленной палаты (KCCI) с получением награды James A. Van Fleet Award. Об этом представитель США сообщил в социальной сети Twitter.

Известно, что ранее данной премии были также удостоены 39-й президент США Джимми Картер, 41-й президент США Джордж Буш — старший, председатель Smsung Electronics Ли Гон Хи, 8-й президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун, главный директор Hyundai Motor Group Чон Мон Гу, 43-й президент США Джордж Буш — младший.

Премия имени Джеймса О. Ван Флита (James A. Van Fleet Award) — премия, присуждаемая представителями Южной Кореи или США за вклад в укрепление дружеских отношений между странами с 1995 года. Премия названа в честь генерала Джеймса Ван Флита, который в 1951 году командовал восьмой армией США и Силами ООН в Южной Корее. В 1957 году стал одним из создателей Корейского общества, предназначенного для развития американско-корейской дружбы.