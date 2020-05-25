Москва, , 15:36 — REGNUM Москва является основным кандидатом на переход к снятию ограничительных мер из всех регионов России. Об этом 1 мая заявил иммунолог, аллерголог Владимир Болибок на телеканале «Россия 24».

«Это применимо к Москве — здесь мы испытываем пик нагрузки на систему здравоохранения», — заявил Болибок.

«Больницы заполнены, но в них ещё сохраняется резерв коек, благодаря своевременно принятым медико-организационным мерам. Поэтому можно ослаблять в какой-то степени режим самоизоляции, можно запускать в той или иной степени экономику, но надо смотреть по отраслям», — указал он.

В частности, там, где производственный процесс предполагает большие расстояния между сотрудниками, ограничительные меры отменят, скорее всего, первым делом.

«Там, где персональные услуги, те же парикмахерские, салоны и так далее, где мастер и клиент находятся лицом к лицу на расстоянии вытянутой руки — на эту тему надо подумать», — добавил Болибок.