Таранто, Италия, , 15:35 — REGNUM Правительство Италии готово к прямым инвестициям в метталургическое предприятие Ilva в Таранто, принадлежащее ныне концерну Arcelor Mittal, заявил в понедельник, 25 мая, министр экономики и финансов Роберто Гуалтьери.

В понедельник работники предприятия начали очередную забастовку. Эпидемия коронавируса, вынужденная приостановка работы и снижение спроса усложнили и без того сложное финансовое положение компании.

Ранее Arcelor Mittal отказался выполнять принятые при покупке предприятия обязательства по сохранению объемов производства и количеству рабочих мест. В компании ссылаются на изменившуюся и негативную конъюнктуру.