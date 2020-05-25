Ижевск, , 15:28 — REGNUM В Удмуртии план по яровому севу зерновых и зерно-бобовых культур выполнен на 98%. Осталось работы на два дня, сообщает минсельхоз республики.

Полностью завершен яровой сев на территории 14 районов.

Кроме того, до настоящего момента на 97% выполнены работы по посеву льна-долгунца, посев кукурузы выполнен на 81%, овощи — 50%, однолетние и многолетние травы — на 72% и 70% соответственно. Картофель посажен на 86% к плану.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года аграрии Удмуртии увеличили сбор зерна на 6,4% по сравнению с предыдущим годом. Так, валовой сбор зерна составил 672,9 тыс. тонн, годом ранее — 629,8 тыс. тонн. Урожайность выросла с 20,6 центнеров с гектара до 24,5 ц/га.