Пенза, , 15:31 — REGNUM В Пензенской области подготовят пятилетнюю программу ремонта учреждений здравоохранения. Соответствующую задачу поставил губернатор региона Иван Белозерцев на совещании 25 мая с главами городских округов и муниципальных образований. Необходимо внести конкретные предложения по обновлению помещений и материально-технической базы лечебных заведений, определить перечень больниц, где будет проведён ремонт, а также объём его финансирования.

По словам главы области, некоторые районные лечебные учреждения требуют ремонта. «В этой связи объявляю пятилетнюю программу ремонта учреждений здравоохранения Пензенской области», — заявил Белозерцев.

Часть медучреждений приведена в порядок, но эта работа должна быть систематизирована в виде программы. Для лечения пациентов должны быть созданы комфортные условия, добавил губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по обеспечению медицинских работников средствами индивидуальной защиты в больницах Пензенской области проведена масштабная проверка.

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