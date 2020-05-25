Париж, 25 мая 2020, 15:27 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр обнародовал план государственной помощи для поддержки предприятий и работников во время эпидемии, сообщает Le Figaro.
«Государство предоставит 450 млрд евро или 20% национального богатства страны, чтобы спасти экономику», — заявил Бруно Ле Мэр.
Министр особенно акцентировал внимание на тяжелом положение работников в сфере продаж, чьи двери оставались закрытыми «с нулевым доходом» более двух месяцев.
«Да, я за то, чтобы отложить распродажу на несколько недель, чтобы трейдеры могли отрегулировать денежный поток. Мы продолжим это обсуждать», — отметил министр экономики Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, вторая фаза снятия ограничений во Франции будет объявлена к концу недели.
Подробнее в материале: Во Франции к концу недели объявят о второй фазе снятия ограничений