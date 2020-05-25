Рига, , 15:22 — REGNUM Минобразование Латвии планирует выделить 13 млн евро на поддержку студентов. Об этом, как пишет портал Diena. lv, сообщил 25 мая парламентский секретарь минобразования Латвии Рейнис Знотиньш, выступая на заседании Думы латвийского объединения студентов (LSA).

По его словам, реакция минобразования связана с акцией «Хочу учиться», которую организовало LSA в социальных сетях страны. Многие латвийские студенты из-за пандемии коронавируса потеряли работу, а с ней и возможность оплачивать учёбу.

Представитель LSA Эвелина Пузо добавила, что студентам с высокими академическими показателями размер стипендии могут поднять с 99,06 евро до 200. Кроме этого, минобразование Латвии решило увеличить на 500, до 2500, количество предлагаемых государством студенческих кредитов.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.

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