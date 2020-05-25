Москва, , 15:22 — REGNUM Ключевым индикатором возможности выхода из режима самоизоляции является наличие резервов в системе здравоохранения. Об этом 1 мая заявил иммунолог, аллерголог Владимир Болибок на телеканале «Россия 24».

«Выход на плато означает, что у нас заболеваемость вышла на самый пик. То есть сейчас заражается, заболевает самое большое количество людей, которое попадает в контакт и вирус передаётся от человека к человеку всё дальше и дальше», — заявил Болибок.

«И это говорит ещё о том, что у нас достаточно резерва в системе здравоохранения, что даже на этом плато, на максимальной заболеваемости пока у нас хватает коек специализированных в стационарах для тяжёлых больных. И реанимационных коек с кислородом — для особо тяжело больных», — указал он.

По его словам, в принятии решений об ослаблении ограничительных противоэпидемических мер главную роль играют три критерия.

«Первое — это стабилизация прироста больных. Второе — ёмкость, что называется, коечного фонда. И третье — образование прослойки иммунных», — указал он.