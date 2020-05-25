Вашингтон, , 15:23 — REGNUM Объявление о продаже двух моделей внедорожника AM General Humvee, находящихся когда-то на балансе американской армии, размещены на портале аукциона eBay.

Внедорожники были списаны армией Соединенных Штатов и находятся в собственности коллекционера из Флориды. При этом машины имеют статус «невыездных», то есть их нельзя вывозить за пределы США.

Один внедорожник 1993 года выпуска окрашен в лесной камуфляж. Он имеет небольшой пробег в 698 км. Этот внедорожник идет с башней для снайпера, габаритными кенгурятниками и кевларовыми креслами.

Нынешний собственник внедорожника оборудовал его дополнительно нештатным рулем, светодиодной оптикой, новыми колёсами и мультимедийной системой с Bluetooth. Цена этого составляет AM General Humvee 89 тыс. долларов (6,4 млн рублей).

Вторая модель была произведена в 2002 году. У нее также небольшой пробег — 1450 км. От первой модели он отличается пустынной маскировкой и некоторыми другими деталями. Пока этот внедорожник только готовится к продаже, поэтому начальная цена на него составляет 3,8 млн рублей.

Напомним, в апреле полиция Филиппин получила 10 автомобилей «Урал-43 206 NEXT».

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