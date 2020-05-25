Тверь, , 15:15 — REGNUM Новый специальный налоговый режим для самозанятых планируется ввести в Тверской области с 1 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 25 мая. Вопрос обсуждался на организационном совещании губернатора Игоря Рудени с членами правительства региона 25 мая.

«У нас уже действуют федеральные и региональные меры поддержки. Муниципалитеты также должны внести свой вклад. Важно посмотреть, что сделано на местном уровне, в том числе в части освобождения или снижения арендной ставки», — сказал Игорь Руденя.

С 1 июля в регионе будет введён специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в рамках поддержки самозанятых. Соответствующий законопроект будет внесён на рассмотрение в Законодательное Собрание региона в ближайшее время. После принятия закона жители региона, которые перейдут на специальный налоговый режим, вместо НДФЛ 13% (для физических лиц) и налогов по стандартным схемам налогообложения (для ИП) смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4% при предоставлении услуг физическим лицам, 6% — при предоставлении услуг юридическим лицам.