Ташкент, , 15:12 — REGNUM Предприятия Узбекистана нарастили мощность производства масок до 10,8 млн штук в день, сообщили 25 мая в ассоциации «Узбектекстильпром».

По данным ассоциации, 275 предприятий производят в республике более 6 млн масок и 45 тыс. комбинезонов в день. Лидерами производства являются Наманганская, Андижанская, Ташкентская области и город Ташкент.

Вместе с тем Узбекистан направил на экспорт 13,4 млн масок, а также 1,7 млн масок — в качестве гуманитарной помощи. Ранее президент республики Шавкат Мирзиёев поручил увеличить производство масок до 5 млн тонн.

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