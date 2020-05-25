Москва, , 15:12 — REGNUM Падение спроса и цен на российские нефть и газ, вызванные пандемией коронавируса и избытком конкурентного предложения углеводородов на мировых топливно-энергетических рынках, вновь актуализировали идеи по развитию собственной переработки сырья в продукты газо‑ и нефтехимии и вывод на рынки конечной продукции с высокой добавленной стоимостью заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя заявление главы СП РФ Алексея Кудрина.

«Это прогрессивный и перспективный долгосрочном плане путь. Однако нужно понимать, что он не устлан лепестками роз, напротив, скорее, их шипами.

Почти две трети добываемой в мире нефти используется в производстве топлива для различных видов транспорта. Постепенно соотношение меняется в пользу нефтехимии, но пока еще очень медленно.

Именно НПЗ продолжают формировать основную часть спроса на сырую нефть и продолжат формировать ее после выхода из кризиса, вызванного пандемией и восстановления нормального функционирования экономики. Думаю, тогда разговоры о переработке снова затихнут, и сырьевой экспорт продолжит доминировать.

Прежде всего, стоит учесть, что перерабатывающий бизнес гораздо менее рентабельный, чем добыча и продажа сырья, и чем глубже переработка, тем более это заметно. Тут будет гораздо меньше возможностей в получении доходов для менеджмента, акционеров, доходов бюджета и обеспечения интересов всей административно-бюрократической системы.

Разница в финансовом положении предприятий сырьевых и обрабатывающих отраслей в сложившейся в РФ экономической системе видна, как говорится, невооруженным взглядом. Слишком многое придется изменить, система начала работать иначе.

Во-вторых, создание современных конкурентоспособных нефте‑ и газохимических производств требует очень больших инвестиций. Особенно с учетом того, что оборудование придется закупать опять-таки по импорту, поскольку собственная промышленность не сможет обеспечить нужного состава, количества и качества оборудования.

То есть начинать-то придется либо с новых закупок оборудования, либо с радикального изменения положения в машиностроительных отраслях. И еще нужно учесть, что технологии не стоят на месте, а постоянно развиваются и изменяются. Перерабатывающие отрасли, просто чтобы соответствовать потребностям рынка, нуждаются в постоянном обновлении. А это новые и новые затраты.

Ну и в-третьих, нужно трезво оценивать объемы спрос на готовую продукцию нефте‑ и газохимических производств на экспортных рынках. Там нас никто особо не ждет, и конкуренты тоже не спят.

Даже наш глобальный конкурент на нефтяном рынке — Саудовская Аравия, уже давно не «почивает» на нефтяных лаврах и довольно успешно идет по этому пути, скупая по всему миру и развивая собственную переработку углеводородов.

Идея, что мы будем продавать свою готовую продукцию преимущественно в Китай, звучит наивно, поскольку Китай развивает собственную переработку активнее прочих, и вообще, идея переработки сырья в экспортные товары — основная идея его промышленности.

Развивать собственную нефте‑ и газохимическую промышленность нам, безусловно, необходимо, и это даже неизбежно, если мы хотим удержаться на экспортных рынках. Но надо понимать, что это требует больших затрат, немалого времени, расчетливости и трезвого учета рыночных реалий», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Счетной палат РФ Алексей Кудрин считает, что объёмы добычи нефти в России снижаться не будут, однако такой ренты, которая была последние 20 лет, не будет.

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