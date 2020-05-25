Москва, , 15:04 — REGNUM Карантинные меры в России в той или иной форме должны сохраняться в России ещё в течение около трёх месяцев. Об этом 1 мая заявил иммунолог, аллерголог Владимир Болибок на телеканале «Россия 24».

«Вопрос по поводу сохранения и несохранения карантина изоляции и так далее — этот вопрос должен быть увязан с не только с эпидемическим состоянием, но и с состоянием экономики. Я бы сказал, это санитарно-политический вопрос. Поэтому очень сложно залезть в голову политикам, которые принимают соответствующие решения и чем они руководствуются», — заявил Болибок.

«Но это точно совершенно, что… любого эпидемиолога спросите — он скажет, что карантин ещё месяца на три», — подчеркнул он.