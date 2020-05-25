Вильнюс, , 14:54 — REGNUM Экс-президент Литвы, правящая страной десять лет до 2019 года, Даля Грибаускайте, положительно оценивает шаги правительства по смягчению экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, однако предупреждает не «поддаваться популизму», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 мая.

«За исключением некоторых нюансов, пока правительство ведёт себя ответственно. Я больше поддерживаю эти ответственные шаги. Но, конечно, не поддаваться популизму всегда тяжело, особенно накануне выборов», — заявила Грибаускайте, открывая ежегодную акцию «В этой стране нет места для тени» по борьбе с теневой экономикой.

Однако она подчеркнула, что «экономическая пандемия» только начинается. «Экономическая пандемия, которая началась, проявит себя во всей красе и ударит, видимо, в конце этого года и начале следующего года», — сказала Грибаускайте.

При этом, по её мнению, общий урон для экономики окажется ниже, чем во времена кризиса 2008−2009 годов.

Напомним, правительство Литвы обязалось потратить на сокращение последствий экономического кризиса суммарно 5 млрд евро, 2,5 из которых являются прямой помощью населению и бизнесу.