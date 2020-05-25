Иерусалим, , 15:00 — REGNUM Решение министра транспорта Израиля Мири Регев и главы минздрава Юлия Эдельштейна перенести возобновление движения поездов с 17 мая на 8 июня жители страны считают «издевательским». Об этом сообщает Ynet.

Журналисты отмечают, что отсутствие возможности пользоваться поездами приводит к давке в автобусах, которые, к тому же, стали реже ходить, потому что многие водители-мусульмане взяли себе выходные к празднику Ид аль-Фитр.

По мнению минздрава, ситуация с коронавирусом будет улучшаться, и соответственно сниматься ограничения на работу транспорта, однако не все видят логику в таком подходе. Ведь отдыхать на море можно, рестораны откроются со дня на день, снимаются ограничения на массовые мероприятия, — но дать людям возможность нормально передвигаться нельзя. У тех, кто пользуется общественным транспортом, есть подозрение, что принимающие такие решения сами им никогда не пользовались, а все объяснения — просто отписки.

Известны случаи, когда граждане вынуждены были по собственному желанию продлить неоплачиваемый отпуск, потому что не могут добираться на работу при отсутствии железнодорожного сообщения.