Пенза, , 14:53 — REGNUM Сельхозпроизводители Пензенской области планируют собрать в текущем году не менее 2,3 млн тонн зерна, 2,1 млн тонн сахарной свеклы и 600 тыс. тонн масличных культур, сообщил врио министра сельского хозяйства региона Эдуард Каташов.

Озимые культуры хорошо перенесли морозы, более 99% из них в хорошем и удовлетворительном состоянии. На 84% завершен сев яровых и область по этому показателю вышла на третье место в ПФО, отметил Каташов.

Аграриям осталось посеять подсолнечник, гречиху и кукурузу на зерно. Яровыми зерновыми, техническими культурами, овощами и картофелем посеют более 1 млн гектаров. Так, зерновые и зернобобовые культуры займут 836,3 тыс. га, технические — 410 тыс. га, картофель — 28,9 тыс. га, овощи — 5,9 тыс. га.

Более 26 тыс. га уже ввели в неиспользуемый севооборот в 2020 году, эту цифру планируют увеличить еще на 37 тыс. га. До 70% затрат на обработку земель аграриям области возместят из федерального бюджета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сельхозпроизводители Пензенской области в 2020 году получат 181,2 млн рублей на реализацию мероприятий по мелиорации земель сельхозназначения.

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