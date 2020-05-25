Москва, , 14:41 — REGNUM В России все громче звучат предложения на законодательном уровне смягчить пенсионную реформу и сделать поблажки ряду льготных категорий. Такая активность, очевидно, привязана в первую очередь к стремлению повысить лояльность к органам власти, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя инициативу депутатов Госдумы от ЛДПР.

«К сожалению, послабления и добрые перемены в пенсионном обеспечении граждан в реальности могут быть только секторальными и затрагивать узкие слои пожилого населения страны.

Сегодня в России нет финансовых ресурсов повернуть вспять пенсионные изменения. Рост ВПП страны под большим вопросам, эффективность труда по-прежнему в 2−3 раза ниже немецкой или американской.

Рост населения практически остановился, а количество вышедших на пенсию граждан растет.

Серьезные пенсионные послабления будут возможны на фоне демографического и экономического прорыва.

Об этом не могут не знать наши законодатели, которые время от времени озвучивают ради медийности те или иные несбыточные инициативы», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России предлагают начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 лет.

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