Москва, , 14:39 — REGNUM В России временно приостановлен ввоз импортного топлива, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в РФ видов топлива по перечню», — говорится в документе.

Отмечается, что в перечень включены, в частности, автомобильные бензины, дизельное топливо, авиакеросин, судовое топливо и газойли.

Временный запрет введен в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке России, уточняется в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что объёмы добычи нефти в России снижаться не будут, однако такой ренты, которая была последние 20 лет, уже не будет.

Если ненефтегазовый сектор не станет развиваться активнее, это станет важнейшим вызовом для всей экономической политики, в том числе для бюджетной политики, добавил он.

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