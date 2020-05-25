Вашингтон, , 14:41 — REGNUM Вызванный пандемией коронавируса кризис окажется беспрецедентным, считает американский экономист Нуриэль Рубини, мрачный пророк современной экономики по прозвищу Доктор Гибель. Его мнение передают «Вести» (Израиль).

По мнению Рубини, не все предприятия вернутся к работе после карантина, доходы работников будут падать, а на фоне трений между США и Китаем азиатские рынки будут восстанавливаться относительно быстро. Если сравнивать нынешний кризис с кризисом 2008 года — который Рубини спрогнозировал раньше многих других экономистов — то нынешний раскручивается гораздо быстрее. Ему не нужно нескольких лет, чтобы ударить по мировым экономикам, всего несколько недель ‑ и мировая экономика вошла в состояние невиданного ранее свободного падения.

Он считает, что восстановление экономики будет проходить по специфической кривой, в лучшем случае она будет напоминать букву U — снижение и медленное восстановление после почти полного нуля — а в худшем, букву L — резкое падение и продолжительный застой. Такому сценарию способствует быстрый рост безработицы (причем и в развивающихся, и в развитых странах) из-за закрытия предприятий. После такого шока не все закрытые рабочие места будут открыты вновь, а те, что откроются, окажутся в условиях хуже прежних.

Рубини полагает, что вопрос не в открытии торговых заведений, а в том, будет ли в этом открытии смысл, и приводит в пример Китай, где пустуют большинство торговых центров, и Германию, где магазины открыты, но люди не решаются в них заходить.