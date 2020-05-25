Вильнюс, , 14:19 — REGNUM Литовские работодатели во время действия чрезвычайной ситуации в стране, вызванной эпидемией коронавируса, обязуются не снижать зарплаты работникам в том случае, если парламент Литвы утвердит предложенное президентом Гитанасом Науседой уменьшение подоходного налога на 5% и увеличения необлагаемого налогом минимума на 50 евро.

Такое соглашение сегодня, 25 мая, подписали ассоциации Infobalt, Investors' Forum, Литовская конфедерация работодателей, Литовская конфедерация промышленников, Ассоциация торгово-промышленных палат Литвы и профсоюзы Solidarumas и Sandrauga, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Науседа ранее предложил парламенту снизить подоходный налог до 15% в том случае, если доход налогоплательщика не превышает трёх минимальных зарплат.