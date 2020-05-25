Москва, , 14:04 — REGNUM В 2019 году железнодорожная сеть Сахалина подверглась крупной модернизации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 мая заявил глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Большая часть на Сахалине — на российском стандарте. Буквально до прошлого года мы ездили ещё по японской колее, а в прошлом году перешли на нашу российскую и поставили наши, российские уникальные подвижные составы», — заявил Белозёров.

«При этом подписали соглашение, что планируем переходить на опытные образцы на водородных топливных элементах — это промежуток времени, но мы это сделали», — подчеркнул он.