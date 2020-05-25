Санкт-Петербург, , 14:09 — REGNUM Петербургский автодилер Carmart, который продаёт автомобили через онлайн-сервисы, подвел итоги своей работы за первый месяц работы после двухлетнего перерыва. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего за первый месяц для онлайн-покупки было забронировано 24 машины. Из них больше 50% — это новые автомобили.

Первой проданной машиной, которая была куплена в Санкт-Петербурге онлайн в 2020 году у фирмы Carmart, стала новая модель Kia Soul стоимостью 1,26 млн рублей. Это авто клиент компании приобрёл воспользовавшись услугой выездного трейд-ин. При этом он сдал свою прежнюю машину в зачет части стоимости новой, оплатив оставшуюся сумму без привлечения кредитных средств.

Выбор комплектации модели и дополнительного оснащения к ней, включая тонировку и иммобилайзер, клиент совершил на сайте Carmart.

Напомним, Carmart является проектом холдинга «Максимум». Сервис разработан для дистанционного выбора и приобретения новых и подержанных машин без визита в дилерский центр. При этом доставка моделей осуществляется на адрес клиента в течение суток в пределах Санкт-Петербурга и 10 км от границы города.

Читайте также: Bentley внедрила 250 новых мер безопасности, чтобы возобновить производство