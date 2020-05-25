Мурманск, , 13:54 — REGNUM В Мурманской области выплатили почти 30 млн рублей тем, кто из-за пандемии коронавируса потерял работу.

Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, на единовременную доплату право имеют 2000 северян, из них 1960 человек доплату уже получили.

«Сегодня на оперативном совещании с губернатором Андреем Чибисом озвучено, что в Мурманской области произведено 2554 выплаты, единовременную доплату до северного МРОТ 27 899 рублей получили 1960 безработных. В нашем регионе эта мера поддержки продлена до 31 мая и некоторые люди получили её уже дважды», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области зарегистрировано 2936 человек, из них 1631 человек выздоровел, семь пациентов скончались.