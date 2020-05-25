Москва, , 13:47 — REGNUM Намерение больше заработать на нефти и газе само по себе хорошее. Вряд ли кто-то в нашей стране против роста доходов бюджета и роста ВВП России в целом, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор New Riga Finance Club, к. э. н. Василий Коновалов, комментируя слова главы СП РФ Алексея Кудрина.

«Как обычно, вопрос в реализации замысла. Очевидно, что предложение на нефтегазовом рынке в последние несколько лет даже без введения новейших крупных месторождений по всему миру превышает совокупный спрос, отчего среднесрочная динамика цен на углеводороды носит понижательный характер.

Цены не могут расти без искусственного снижения объема предложения стран-производителей углеводородов. Страны ОПЕК + проявили высокую гибкость для оперативного регулирования рынка, что очень похвально, но в долгосрочном сценарии зарабатывать на нефти и газе в разы больше просто за счет роста добычи и цен реализации уже не получится.

В этих условиях для роста доходов отрасли приходится искать альтернативы. Самой очевидной из них является развитие нефтехимических производств с высокой добавленной стоимостью. Видимо, именно в данном направлении правительство России готово сделать ключевую ставку.

Конечно, кратный рост производства топлива и полимеров возможен и желателен, тем более, что глубокой переработке в РФ подвергается всего-то чуть более 1% от объема производства сырой нефти. Но, как всегда, необходимо обратить внимание на нюансы, связанные с экономической составляющей. А рисков здесь предостаточно.

Россия, к сожалению, до сих пор зависит от зарубежных технологий в нефтехимии. Импортозамещение не способно полностью покрыть дефицит станков и оборудования для отрасли. В условиях острой конкуренции в мире за рынки сбыта продукции нефтехимии, проблема отсутствия отечественных технологий может стать ключевой, так как ставку на рост объемов производства нефтепродуктов глубокой степени переработки, очевидно, будет делать не только Россия, но и другие экспортеры нефти.

Внутренний российский рынок, к сожалению, достаточно слаб и не будет способен «переварить» кратный рост производства продуктов нефтехимии. Основные потребители российской нефти предпочитают получать именно сырье для последующей переработки уже на своей территории. Слом этой парадигмы является очень сложной долгосрочной задачей.

Дополнительно не в пользу России выступает географическая удаленность центров добычи и нефтепереработки от рынков сбыта, что дополнительно влияет на себестоимость производства продукции. В общем, задача сложная и амбициозная, и ее реализация явно не будет простой для российской экономики и правительства.

Средние объемы использования сырья для нефтехимии по странам-производителям нефти редко превышают 5% от объема добычи, так что даже рост данной отрасли в РФ в несколько раз не приведет к тектоническому сдвигу в российской нефтянке. Задача должна решаться комплексно.

Видимо, более глобальной целью правительства является выход на новые рынки сбыта сырья. У природного газа здесь ситуация существенно лучше нефти. Традиционно, основным потребителем отечественного газа была Центральная Европа. Сейчас вектор постепенно смещается в сторону Китая с перспективой выхода на новые азиатские рынки.

Полноценный запуск трубопровода «Сила Сибири» способен прилично изменить ландшафт на этом рынке. Также полным ходом идет освоение рынка сжиженного природного газа. Примечательны последние успехи «Новатэка» в этом направлении и попытки Роснефти запустить СПГ на Дальнем Востоке с прицелом на Японию и Юго-Восточную Азию. Вполне вероятно, что динамика газовой промышленности по объему экспорта начнет заметно превосходить нефтянку в течение ближайших 3−5 лет.

Однако новые экономические проблемы в России решаются старыми малоэффективными методами. Буквально, сегодня глава Счетной палаты Алексей Кудрин снова обратил внимание общественности, что прирост ВВП страны ниже 3% в год равносилен застою и стагнации, так как мировая экономика растет быстрее.

Снова прозвучали слова о необходимости реформирования и модернизации государственного управления и законодательной базы. Без качественного сдвига для создания необходимых условий развития высокотехнологичных секторов экономики решение локальных задач даст только краткосрочный положительный эффект.

Уповать исключительно на успехи нефтегазового сектора долго не приходится. Нужно решать проблему застоя в экономике комплексно. Именно в данном направлении у правительства успехи пока, к сожалению, скромные», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава СП РФ Алексей Кудрин считает, что объёмы добычи нефти в России снижаться не будут, однако такой ренты, которая была последние 20 лет, уже не будет.

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