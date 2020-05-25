Москва, , 13:46 — REGNUM Быстрый рост чистой прибыли ОАО «РЖД» связан с заметным ростом производительности труда в компании. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 мая заявил глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Выросла чистая прибыль — выросла в три раза по сравнению с 2018 года, и связано это, прежде всего, с ростом производительности труда, который составляет более 6% за последние три года», — заявил Белозёров.

Путин отметил, что показатель «хороший».

При этом в 2019 году на 1000 километров снизилась протяжённость участков дорог с просроченным капитальным ремонтом, продолжил Белозёров.

«Состояние сети улучшалось, и этот результат уникальный мы достигли», — отметил он.