Киев, , 13:48 — REGNUM По итогам апреля 2020 года больше всего на авторынке Украины было продано моделей Renault Duster. Об этом 25 мая сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего за отчётный месяц на Украине было куплено 275 экземпляров Renault Duster, что на 42% меньше, чем год назад.

На втором месте по популярности разместилась модель кроссовера Kia Sportage. Её в апреле текущего года приобрели 210 украинских автолюбителей. Это на 59% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Тройку лидеров замыкает седан Renault Logan с результатом 205 проданных авто. Здесь падение продаж составило 37%.

Четвёртое и пятое места соответственно заняли хэтчбек Renault Sandero (180 ед.; +9%) и кроссовер Toyota RAV4 (175 ед.; — 54%).

Напомним, в апреле текущего года продажи новых авто на украинском авторынке составили 3,8 тыс. единиц, что на 45% меньше, чем в апреле прошлого года.

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