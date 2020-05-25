Москва, , 13:41 — REGNUM Репутация ОАО «РЖД» помогает привлекать новых инвесторов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 мая заявил глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы сделали задел в 2019 году — нам не стыдно сказать о том, что мы являемся лидерами в безопасности, энергоэффективности и экологичности. Причём это подтверждение международных организаций», — заявил Белозёров.

По безопасности индекс ОАО «РЖД» выше среднемирового на 22%, отметил он. При этом компания становилась и победителем различных экологических конкурсов.

«Я говорю об экологии не только как о факте. Это даёт нам дополнительные финансовые возможности. В марте мы разместили «зелёные» облигации — это уникальный механизм, причём об уникальности говорит ставка 0,84% на шесть лет, 250 млн швейцарских франков. Такая взаимосвязь — экологичность, чистота, — позволяет нам использовать уникальные механизмы», — указал он.

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