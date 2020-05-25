Самара, , 13:34 — REGNUM Самарская область вошла в число субъектов РФ, которые эффективно ведут работу по недопущению распространения коронавируса. Итоги соответствующего исследования за минувшую неделю 25 мая опубликовал экспертный институт социальных исследований.

По сообщению пресс-службы института, его специалисты каждый день исследуют меры, которые предпринимают регионы для предотвращения распространения коронавируса. В еженедельном отчете они публикуют регионы, которые применили наиболее эффективные практики в данном направлении.

Так, за минувшую неделю в топ-3 регионов по мерам поддержки предприятий и их работников вошла и Самарская область наряду с Якутией и Нижегородской областью.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по итогам недели с 11 по 17 мая Самарская область вошла в топ-3 регионов по мерам поддержки медицинского персонала.

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